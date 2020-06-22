Москва, , 12:52 — REGNUM

Завершился второй онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках соревнования 210 команд со всей страны в течение 36 часов решали задачи от ведущих компаний и организаций страны. Эксперты из России и зарубежных стран поделились своим опытом, а участники могли попробовать себя в питч-сессиях, представив собственные идеи в прямом эфире еще за день до финала. Разработанные решения они презентовали в режиме онлайн. 15 победителей разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку от партнеров конкурса. Общий грантовый фонд на второй онлайн-хакатон составил 25 000 000 рублей.

«Всего на участие во втором онлайн-хакатоне было подано более 3500 заявок. Самыми активными регионами по числу участников стали Москва, Московская и Саратовская области. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская области, Краснодарский край, Свердловская, Самарская области и Республика Татарстан. Команды представили 157 технологических решений по 5 актуальным направлениям: разработка сервисов и приложений для русскоговорящей аудитории интернета, сервисы для бизнеса, шеринг-экономика, внутрикорпоративные коммуникации и образование. Решения участников — это не просто презентации, это реально работающий код, это решения, которые уже почти готовы к внедрению» — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По каждому из 5 направлений были определены три победителя, занявшие призовые места.

Решения, занявшие первые места по каждому направлению:

Команда «4<<2К20» (Москва) представила интеллектуальную систему оценки качества образовательных программ для Донского государственного технического университета. Система анализирует различные показатели: от наличия схожих образовательных программ в топ-100 российских вузов, рейтинг студентов и преподавателей, а также процента трудоустроенных студентов. Результаты полученного анализа, позволят корректировать образовательные программы, чтобы повысить их уровень и снизить кадровый голод.

Команда «18» (Московская область, Пермский край) работала над кейсом АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Разработанный веб-сервис позволит пользоваться почтовыми адресами на русском языке на любой IT — платформе. Сервис совместим с любым языком программирования. Решение поможет гражданам с недостаточным уровнем знания иностранного языка эффективно пользоваться почтовыми сервисами.

Команда «DigitalCats» (Москва) разработала портал для размещения идей и предложений для сотрудников АО «Газпромбанк» с возможностью голосования. Сервис позволяет консолидировать идеи сотрудников в одном месте, обсуждать их, отслеживать реализации каждой отдельной идеи. Решение упростит коммуникацию между сотрудниками и руководством, а также будет мотивировать работников делиться своими предложениями и напрямую влиять на развитие компании.

Команда «Lux et Veritas» (Москва, Санкт-Петербург) разработала чат-бот для поиска объявлений в социальных сетях о безвозмездной передаче еды для кейса от бизнес-кластера РАЭК/Sharing Economy, ТИАР-центра и проекта «1 МЛН ТОНН». Виртуальный помощник позволяет собирает все предложения о передаче еды в одном месте и оповещает пользователя о новых объявлениях на основе его предпочтений и местоположения. Решение, которое представила команда, позволяет организациям сократить количество выбрасываемой еде и оказать помощь людям.

Команда «Creative Boys» (Санкт-Петербург, Московская область) представила решение по разработке сервисов для бизнеса и пользователей на платформе VK Mini Apps. Решение позволяет людям делиться друг с другом излишками еды. Как только пользователь публикует в приложении объявление о раздаче провизии, приходит уведомление тем, кто находится поблизости, а с помощью системы рейтингов и отзывов вычисляются и блокируются недобросовестные пользователи.

Уже второй хакатон подряд разработанные решения в рамках кейса для одного региона берут во внедрение и разработку другие регионы. В рамках первого хакатона команда разработала портал для взаимодействия представителей власти с гражданами для Республики Алтай. Эту разработку высоко оценили в Ростовской области, команде предложили продолжить сотрудничество и внедрить инициативу. На втором онлайн-хакатоне разработку интеллектуальной системы оценки качества образовательных программ для Донского технического государственного университета хотят внедрять в Брянском государственном университете им. академика И.Г. Петровского.

«Успех уже второго онлайн-хакатона говорит о том, что мы разработали актуальный, действительно работающий формат. На выходе получаются не просто готовые к внедрению решения — мы получаем лучших IT-специалистов, которые сейчас просто необходимы цифровой экономике. Онлайн-формат позволил собрать их со всей России. Причем с разным профессиональным опытом: это не только разработчики, которые владеют всеми возможными языками программирования, а таких оказалось больше 1000 человек. Были и специалисты в области графики: Adobe Photoshop и Illustrator — 616 человек. В UX и UI разбиралось 454 участника, в Project Management — 422, теории машинного обучения — 402, проектировании и дизайне мобильных интерфейсов — 269, мобильной разработке Android — 251, Product Management — 231, проектировании и дизайне веб-интерфейсов — 369», — уточнил директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

«Я впечатлен глубиной погружения в проблему со стороны всех участников. Каждая команда нашла не только техническое решение, но и смысловое. За это огромная благодарность всем, это действительно важно. Я уверен, что предложенные решения вовлекут в будущем максимум пользователей. Как только в фудшеринг вольется масса людей, свой вклад также внесут и представители крупного бизнеса. Уверен, что все команды, а также их продукты и предложения будут высоко востребованы у многих шеринговых платформ и сервисов. Спасибо, вы все сделали большой вклад в решение одной из глобальных проблем современности», — рассказал генеральный директор ТИАР-Центра, руководителя кластера РАЭК/Sharing Economy Антон Губницын.

«Кейс про Домен. РФ, как мы и предполагали, оказался одним из наиболее сложных. Некоторые команды, которые его выбрали, признавались, что или совсем раньше не слышали о проблеме универсального принятия кириллических доменов и адресов электронной почты, или не считали эту проблему глобальной. У команды-победителя была четкая направленность на решение задач кейса. Они сделали прорыв сразу по трем направлениям. Мы получили готовый продукт, который можем использовать уже сейчас. Совместно с участниками хакатона мы планируем продолжать дорабатывать интернет-инфраструктуру так, чтобы сделать Интернет ещё более удобным для русскоязычных пользователей», — рассказал директор Координационного центра доменов .RU/РФ Андрей Воробьев.

«Сейчас очень многие образовательные учреждения в нашей стране стоят перед задачей трансформации. В рамках кейса нужна была интегрированная система с использованием алгоритмов и технологий искусственного интеллекта, которая бы анализировала контент и содержание образовательных программ. Это задача не из простых! Здорово, что команды-победители учли в своих решениях наши пожелания. Мы обязательно пригласим ребят на дальнейшую доработку проектов», — прокомментировал проректор по учебной работе ДГТУ, кандидат филологических наук Владимир Колодкин.

«Желаю участникам увидеть, как их талант и разработанные продукты делают мир лучше, и обязательно развивать свои идеи. Мы будем рады поддерживать проекты участников, у нас есть грантовая программа, которой они могут воспользоваться», — сказал деврел VK Mini Apps Денис Марков.

«Главный результат этого хакатона — сплоченная работа команд IT-профессионалов над трудными, но интересными задачами. Мы старались предложить кейс, актуальный для банка и участников, и в итоге видим, что не прогадали. Полученный опыт и наработки позволят Газпромбанку еще быстрее создавать и внедрять инновационные проекты», — прокомментировал вице-президент, начальник департамента цифровых технологий АО «Газпромбанк» Виктор Яковлев.

Команды, вошедшие в ТОП 10 по каждому кейсу, имеют возможность на получение гранта от ФСИ: «УМНИК — Цифровой прорыв. Online». Грантовый фонд на второй онлайн-Хакатон составляет 25 000 000 рублей.

Оператором конкурса выступает ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).