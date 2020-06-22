Москва, , 12:51 — REGNUM Москомархитектура согласовала проект станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики столицы.

Оформление, согласно информации, будет перекликаться историей конструкторского бюро имени Андрея Туполева. Дизайн станции станет созвучен оформлению терминала «А» международного аэропорта «Внуково». Темой станет гражданская авиация и история бюро Туполева. Путевые стены украсят рисунки в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях. Они изобразят полёт десятков самолётов над картой России.

Композиция у входа на платформу направит к аэродинамическому конструктиву самолётов. В схожей стилистике будет и кассовый зал.

Станцию «Внуково» планируют открыть до конца 2022 года.