Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Руководитель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков избавился от коронавируса.

О том, что чиновник болен COVID-19, стало известно 3 июня. Ржаненков сам признался, что заразился, но продолжал трудиться в удаленном формате.

22 июня Ржаненков заявил, что уже переболел и чувствует себя хорошо. По его словам, госпитализировать его не пришлось — лечился дома.

«Дома, хоть и в замкнутом пространстве, но всё же лучше, чем в больнице», — цитирует чиновника «Петербургский дневник».

Ранее в больницу из-за подозрений на COVID-19 ложился председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, но в итоге его выписали с отрицательными результатами тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава комитета по соцполитике Петербурга заразился коронавирусной инфекцией