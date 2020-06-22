Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону в День памяти и скорби 22 июня почтили память жертв фашизма, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

К мемориальному комплексу в Змиёвской балке представители городской администрации и диаспор возложили гирлянду памяти и цветы. У мемориала «Памяти жертв фашизма» была объявлена минута молчания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Змиёвской балке расположено самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. В августе 1942 года гитлеровцы уничтожили здесь более 27 тыс. мирных граждан и советских военнопленных.