Москва, , 12:47 — REGNUM Мосгосстройнадзор совместно с ГБУ «ЦЭИИС» проверит строительство двух поликлиник на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на официальной странице комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгорстройнадзор).

Первый объект расположен на улице Касаткина, владение 9 и рассчитан на 320 посещений в смену. Здесь специалисты планируют проверить качество подъездных дорог к медицинскому учреждению, а также состояние звукоизоляции, уровень выполненных малярных, обойных и облицовочных работ. Кроме того, планируется проверить качество применяемых стройматериалов.

Второй объект, рассчитанный на 200 посещений в смену, расположен на 1-й Напрудной улице, владение 15. Здесь планируется провести плановые исследования радиации на территории стройплощадки. Также эксперты «ЦЭИИС» проверят уровень шума на территории жилой застройки, прилегающей к месту проведения работ.

Всего, в период с 22 по 28 июня Мосгосстройнадзор планирует провести проверки 47 мест строительства и выполнить 324 различных исследования.

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