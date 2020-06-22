Улан-Батор, , 12:44 — REGNUM В столице Монголии с 22 июня открыли музеи и библиотеки. Также планируется открыть и другие заведения сферы услуг, заявил мэр города Улан-Батора Сайнбуянгийн Амарсайхан.

С 26 июня заведения, где подаются алкогольные напитки, будут работать до полуночи. В связи с введением режима повышенной готовности в стране эти заведения работали до 22:00.

Отметим, в Монголии не зарегистрировано ни одного случая внутреннего заражения, в стране с февраля введен режим повышенной готовности, который будет действовать как минимум до 30 июня.

По состоянию 22 июня, в Монголии выявлено 213 случаев инфицирования коронавирусом, все случаи являются завозными. За сутки в Монголии выявили инфекцию у 7 человек, среди них есть дети 6 и 11 лет. 22 июня были выписаны 7 человек, количество выздоровевших достигло 153.