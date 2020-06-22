Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Антимонопольщики заинтересовались закупкой средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн во главе, на что ранее обращали внимание депутаты Заксобрания Петербурга. Как сообщили 22 июня в региональном управлении ФАС, уже возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

После сообщений в СМИ о странной закупке УФАС направило запрос в госпиталь. Речь идет о закупке средств защиты у фирмы, которая получила этот контракт без конкурса.

По словам депутата от «Справедливой России» Алексея Ковалева, «то, что можно было купить за 600 млн рублей, [главврач госпиталя Максим Кабанов] купил за миллиард с лишним». Парламентарий с трибуны Мариинского дворца назвал «фирмой-прокладкой» подрядчика ООО «Рэд Стар», руководитель которого Антон Ватель в прошлом был известен как Тони VA, бэк-вокалист и концертный директор рэпера Александра Жвакина, выступающего под псевдонимом Loc-Dog.

«Этот господин помощник рэпера завысил цену на товары производителя, китайской фирмы, которая готова была его продать почти в два раза дешевле. Это как это так, воспользоваться «коронакризисом» с целью какого-то необоснованного обогащения господина Жвакина? И я думаю, не только господина Жвакина, но и других участников этого процесса» — возмутился 10 июня депутат Алексей Ковалев.

22 июня УФАС известило, что изучив документы, полученные от Госпиталя ветеранов войн, управление выявило «в заключении контракта с ООО «Рэд Стар» на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона.

«В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело. О дате и времени первого заседания комиссии Санкт-Петербургского УФАС будет сообщено позднее», — добавили в ведомстве.

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Заметим, Ковалев выступил с речью об этой закупке на пленарном заседании ЗакСа, описывая «конфликт», который, как он описал, развернулся между «справороссами» в лице муниципальной главы Нэлли Вавилиной и главврачом Кабановым. Вавилина неоднократно обнародовала поступающие ей жалобы от пациентов и сотрудников временного госпиталя в «Ленэкспо», которые Кабанов считает фейками. Вавилину уже приглашали в прокуратуру для беседы после жалобы по поводу распространения ложной информации о Госпитале ветеранов войн.

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