Севастополь, , 12:46 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится 1154 человека. Об этом 22 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице № 9 — 90. Под наблюдением по месту жительства — 954 человека», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у одного гражданина подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 207 человек выявили новую инфекцию. По данным на 17 июня под меднаблюдением в городе-герое было 911 граждан.

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