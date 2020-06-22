Севастополь, 22 июня 2020, 12:46 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится 1154 человека. Об этом 22 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у одного гражданина подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 207 человек выявили новую инфекцию. По данным на 17 июня под меднаблюдением в городе-герое было 911 граждан.
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