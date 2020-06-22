Смоленск, , 12:40 — REGNUM Депутат Смоленской областной думы предприниматель Андрей Митрофаненков выбран решением конференции Смоленского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Смоленской области. Решение было принято 20 июня, сообщили в региональном отделении КПРФ.

«Хочу поблагодарить однопартийцев за оказанное доверие и поддержку. Впереди у нас много работы, но вместе мы обязательно справимся», — цитирует пресс-служба Митрофаненкова.

Для выдвижения в качестве кандидата на пост губернатора Митрофаненкову необходимо будет пройти так называемый «муниципальный фильтр».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Смоленской области состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голосования. От ЛДПР на пост губернатора намерен баллотироваться действующий глава региона Алексей Островский.

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