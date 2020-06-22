Киев, , 12:59 — REGNUM Сотрудники архива Службы безопасности Украины (СБУ) представили сборник документов «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», охватывающий период строительства и работы Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) с начала 1970 года по октябрь 1986 года. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

Книга содержит 229 документов, значительная часть которых опубликована впервые.

«Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС происходили и до апреля 1986 года, однако их скрыли», — утверждает директор архива СБУ Андрей Когут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения вновь вспыхнул пожар на площади 3 гектара. Возгорание тушили 11 человек и три единицы техники.

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