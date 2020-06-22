Астрахань, , 12:40 — REGNUM Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Астраханской области Дмитрий Мусатов подозревается в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, Мусатов потребовал взятку в 2,7 млн рублей от индивидуального предпринимателя, торгующего топливом. За это он обещал принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам проверки бизнесмена, хотя знал, что такое решение было уже принято из-за отсутствия состава преступления в действиях предпринимателя. Введенный в заблуждение бизнесмен по частям передал требуемую сумму.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования на личный контроль взял руководитель СУ СК России по Астраханской области Ибрагим Могушков.