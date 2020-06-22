Накуру, Кения, , 12:40 — REGNUM Медсестры больниц округа Накуру официально объявили забастовку из-за плохих условий труда, отказа от повышения по службе и отсутствия важнейших объектов в государственных больницах Кении. Об этом передает Daily Nation.

Они ушли со своих рабочих мест, утверждая, что они провели бесплодные встречи с представителями правительства округа.

По словам медсестер, забастовка была вызвана Формулой возвращения к работе, подписанной в июле 2015 года. Джулиус Ньямбака, член профсоюза медицинских работников, сообщил, что формула возвращения к работе более года назад включала в себя продвижение по службе для медсестер и других медицинских работников.

Ньямбака, который выступал во время начала забастовки на железнодорожной площади в Накуру, отметил, что из-за задержки с продвижением по службе другие сотрудники вышли на пенсию до того, как их повысили.

«Некоторые из медсестер потратили много денег на продолжение своей учебы, и мы требуем, чтобы они заняли те должности, которые они заслуживают», — сказал он.

«Мы устали от пустых обещаний, и все, кто посещает государственные больницы, должны быть проинформированы, что мы не будем предоставлять сестринские услуги, пока наши проблемы не будут решены. Мы дали правительству округа достаточно времени, но оно бездействовало», — сказал он.

Председатель профсоюза медсестер Киприан Одера сказал, что в государственных медицинских учреждениях округа Накуру работает более 1200 медсестер.