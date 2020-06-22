Йошкар-Ола, , 12:34 — REGNUM В Марий Эл торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят в течение дня 22 июня в Центральном парке Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Марий Эл

Утром глава республики Александр Евстифеев возложил цветы к монументу Воинской Славы и Вечному огню, почтив память павших минутой молчания.

«В этом году День памяти и скорби особенно значим, поскольку появились активные попытки исказить нашу историю. Конечно, этого допускать нельзя. Светлая память всем тем, кто воевал и победил», — заявил Евстифеев.

Напомним, на фронт из республики ушли 142 537 человек, 74 878 человек погибли на поле брани, пропали без вести, умерли от ран, полученных в боях во время Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, также республика присоединилась к Всероссийской минуте молчания, которая прошла во всей стране в 12:15 мск.

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