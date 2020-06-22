Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Жители Среднего Урала пронесут через века не только горечь утрат, которые народ понёс за годы Великой Отечественной войны, но и гордость за свою Родину. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

«Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гордость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и мужественных воинов», — сказал Куйвашев.

Чиновник напомнил, что 22 июня 1941 года началась самая губительная в истории Отечества война. Жители Среднего Урала внесли боевой и трудовой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, подарив мирную и счастливую жизнь современникам и потомкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2020 года в России отмечают День памяти и скорби. 22 июня 1941 года, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз.

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