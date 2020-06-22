Москва, , 12:28 — REGNUM Правительство РФ решило включить пассажирские перевозки железнодорожным и водным транспортом в список пострадавших отраслей. Об этом 22 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте», — сказал он.

Мишустин отметил, что объём перевозок за последние месяцы резко сократился.

«Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями», — уверен глава правительства.