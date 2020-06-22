Ижевск, , 12:26 — REGNUM В Удмуртии в течение дня 22 июня пройдут несколько акций, посвященных Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В 4 часа утра стартовала акция «Свеча памяти», все желающие могут принять участие в этом мероприятии, зажигая свечи на Вечном огне в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы в рамках акции «Вахта памяти» несут дежурство десантники и пограничники.

Представители регионального отделения организации «Волонтеры Победы» раздают жителям памятные значки «Красная гвоздика». Вырученные средства будут направлены на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам боевых действий.

Утром 22 июня глава Удмуртии Александр Бречалов возложил цветы к Вечному огню.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12:15 мск по всей стране прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.