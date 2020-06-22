Бишкек, , 12:26 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявлено сразу 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в киргизской столице — 82. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Таким образом, по состоянию на утро 22 июня, в стране зарегистрировано в общей сложности 3 356 случаев заражения коронавирусом.

За сутки из стационаров выписано лишь 10 пациентов, ранее заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии излечился от коронавируса 2 021 житель республики.

В Киргизии количество жертв коронавирусной инфекции возросло до 40 человек — за минувшие сутки умерли еще три пациента: в столице — 68-летняя женщина, в Таласской области — 68-летний мужчина и в Джалал-Абадской области — 60-летняя женщина.