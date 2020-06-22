Иваново, , 12:25 — REGNUM Ряд санаториев в Ивановской области смогут возобновить работу, об этом сообщил 22 июня на брифинге главный санитарный врач региона Павел Колесник.

Как пояснил Павел Колесник, пока откроется четыре санаторно-курортных учреждения. Принимать они пока будут только тех граждан, которые переболели COVID-19 и которым требуется восстановление. Учреждениями уже разработаны соответствующие программы реабилитации.

При открытии учреждений будут предъявляться строгие требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, к организации питания, к персоналу, добавил Колесник.

Всего в Ивановской области на 22 июня подтверждено 4098 случаев заражения коронавирусом, 2340 человек выписаны с выздоровлением.