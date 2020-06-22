Симферополь, , 12:23 — REGNUM За неделю количество госпитализированных в обсерваторы Крыма граждан увеличилось с 800 до 940. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым 22 июня сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«На территории полуострова всё ещё действуют обязательный двухнедельный карантин для прибывших из-за границы. Всего в обсерваторах Крыма находится 940 человек», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 июня в обсерваторах республики находилось более 800 человек. За минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Всего подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию.

Об этом: В крымских обсерваторах находятся более 800 граждан — минздрав РК

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