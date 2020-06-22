Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:18 — REGNUM Депутаты новокузнецкого горсовета утвердили повышение платы за коммунальные услуги с отсрочкой до 1 сентября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Постановление губернатора об установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, превышающем индекс по Кузбассу более чем на величину отклонения по субъекту РФ, был подписан Сергеем Цивилёвым в декабре 2019 года. Постановлением устанавливался предельный индекс в размере 0% на первое полугодие 2020 года и 15% с 1 июля 2020 года. Однако, 16 июня было подписано постановление губернатора, которое предполагает повышение не с 1 июля 2020 года, а устанавливает отсрочку — до 1 сентября этого года», — уточнили в совете депутатов.

В среднем предельный индекс повышения не превысит 15%.