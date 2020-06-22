Москва, , 12:18 — REGNUM Права трудящихся граждан очень важно закрепить в Конституции РФ. Поправки дают уверенность в завтрашнем дне, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, рабочей группы по поправкам в Конституцию Наталья Агапова.

«В Трудовом кодексе РФ написано, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равняется прожиточному минимуму. МРОТ стал равняться прожиточному минимуму с 2018 года, потому что порядок и строки поэтапного повышения МРОТ устанавливаются федеральными законами.

Профсоюзы с принятия Трудового кодекса говорили, что МРОТ, который был в стране (4 тыс., 8 тыс. и т. д.) нужно повышать до прожиточного минимума, но добились это только в 2018 году.

Правительство может сказать, что нет финансов, не позволяет бюджет, и заморозить размер МРОТ, если ориентироваться на Трудовой кодекс. Но если в Конституции РФ будет записано, что МРОТ равняется прожиточному минимуму, то это конституционные гарантии, и правительство обязано это выполнять, не ссылаясь ни не что.

Профсоюзы России очень много работали с этой темой, пытались переломить эту ситуацию и добились. Если это положение будет поддержано нашими гражданами, это только во благо.

Это касается и индексации пенсий. Сейчас правительство может сказать, что средств недостаточно, и заморозить индексацию пенсий. После принятия поправок этого не сможет произойти. То есть в Конституции прописывается, что пенсии ежегодно индексируются, а значит, у правительства не будет прав, чтобы не выделить средства на индексацию.

В конце 2018 года — начале 2019 года много говорили о том, что нужно перейти к страховым солидарным пенсиям, сегодня пытаемся это сделать. Это означает заботу о старшем поколении, потому что они уходили на пенсию с небольшими зарплатами. Сейчас очень важно сохранить эту систему.

В Конституцию РФ вводятся очень важные положения, касающиеся наёмных работников. Если в действующей Конституции социальное государство было обозначено словами «Россия — социальное государство», то в предлагаемом варианте основного документа страны расшифровывается, что же такое социальное государство.

Это как раз то государство, которое гарантирует гражданам право на нормальную достойную жизнь и говорит о том, что будет защищать их трудовые права. Это очень значимо, придает определенную уверенность наёмным работникам в завтрашнем дне», — высказала свое мнение Наталья Агапова.

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