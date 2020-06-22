Москва, , 12:24 — REGNUM С 22 июня в Москве свою работу возобновил выставочный центр «Дом на Брестской». Об этом 22 июня сообщается на официальной странице департамента градостроительной политики Москвы.

«Центр открывается, но со строгим соблюдением установленных противоэпидемических требований», — заявил глава департамента Сергей Лёвкин.

В рамках мер профилактики, экспозиции регулярно будут обрабатываться антисептическими средствами, а уборные — проходить дезинфекцию каждый час. Также, для соблюдения безопасной дистанции на полу размещена специальная разметка, а при входе всем посетителям бесконтактно измеряют температуру.

При этом одномоментно в помещении смогут находиться не более 40 человек. Для этого, пока поседение здания будет проводиться по предварительной записи. Кроме того, объект будет работать по новому расписанию — с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных. Лекции и квесты пока решено отложить, данные виды мероприятий в «Доме на Бресткой» начнут проводиться позднее.

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