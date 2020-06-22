Симферополь, , 12:19 — REGNUM За минувшие сутки в крымские обсерваторы госпитализировали 128 граждан, которые вернулись на полуостров из-за рубежа. Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым 22 июня сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки в обсерваторы Крыма с пунктов пропуска через границу было изолировано 128 человек.

По словам специалистов, все госпитализированные в обсерваторы граждане прибыли в Крым через границу с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Всего в РК подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Под медицинским наблюдением находится 3349 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму госпитализировали с внебольничной пневмонией семь человек

Читайте развитие сюжета: В крымских обсерваторах находятся 940 граждан