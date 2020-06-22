Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали новый случай смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в области подтверждают 71 смерть от последствий инфекции. Однако сколько больных COVID-19 погибло от других болезней, в регионе не сообщают.

В соседней Челябинской области, для сравнения, от иных заболеваний скончались 44 пациента, у которых выявляли COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 11 129 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге в больнице № 40 ввели карантин по коронавирусу