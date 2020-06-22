Москва, , 12:11 — REGNUM На сегодняшний день индустрия салонов красоты переживает отток сотрудников в связи с переходом многих мастеров на домашнюю работу. Об этом заявил заместитель председателя подмосковного отделения «Партии Роста», учредитель сети салонов красоты «Свифт» Александр Пашков.

«Самая большая проблема для нашей отрасли, на мой взгляд, это отток сотрудников в пандемию. Мы были закрыты больше двух месяцев, но у людей росли и ногти, и волосы… И многие мастера разбежались работать по домам, уведя с собой часть клиентской базы», — сказал Пашков.

По его словам, многие салоны недосчитались некоторых клиентов и сотрудников уже после окончания самоизоляционного режима и введённых в стране ограничений.