Симферополь, , 12:15 — REGNUM За минувшие сутки в медучреждения Крыма госпитализировали с внебольничной пневмонией семь граждан. Об этом 22 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Число госпитализированных за сутки с подтверждённым диагнозом внебольничная пневмония составило семь человек, выписали — 16», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти человек. Всего подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Под меднаблюдением находится 3349 человек.

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