Рамалла , 22 июня 2020, 12:05 — REGNUM В Палестине за сутки выявили 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июня сообщается в заявлении министра здравоохранения страны Май эль-Кела.
По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 1 тыс. 588.
«В окрестностях городов Хеврон и Рамалла выявлено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией», — отметил министр.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 9 млн человек.