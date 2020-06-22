Воронеж, , 12:03 — REGNUM В Воронежской области может смениться прокурор — всего спустя полгода после назначения. Информация об этом появилась в местных СМИ.

Как сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на собственные источники, Александр Гулягин, который занял должность прокурора Воронежской области в конце 2019 года, может быть переведён на пост прокурора Тамбовской области. Прокурору Тамбовской области Николаю Савруну прочат пост прокурора Воронежской области. В региональных прокуратурах пока возможные перестановки не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Гулягин был назначен на пост прокурора Воронежской области в декабре 2019 года после ухода на повышение Николая Шишкина, до этого он руководил надзорным ведомством в Калужской области.