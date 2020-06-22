Томск, , 12:02 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 июня в региональной администрации.

У 44 человек нет симптомов, у 15 — признаки ОРВИ, у одного пневмония.

Всего в Томской области по состоянию на 22 июня коронавирус выявлен у 1785 человек.

За сутки в регионе выздоровели ещё четыре человека. Общее количество выздоровевших — 791.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за весь период скончались 14 пациентов с коронавирусом.

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