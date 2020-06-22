Москва, , 12:02 — REGNUM Портрет президента России Владимира Путина в его кабинете выполнен по древней технике в Японии. Об этом 22 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В одной из префектур Японии сделали его портрет особой древней техникой на рисовой бумаге», — сказал представитель Кремля. Журналисты также спросили, почему потрет лежит на диване.

Песков ответил, что это решение президента. «Потому что президент считает, что ему там место, это его личное пространство», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, 21 июня в эфире телеканала «Россия 1» вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин». В кадры фильма попал потрет главы государства.