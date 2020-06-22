Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки провели более 3,8 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 июня.

За весь период пандемии в лабораториях Ростовской области выполнено порядка 220 тыс. исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения в настоящее время составляет 105.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки на Дону выявлен 141 носитель коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано более 8,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, почти половина жителей региона выздоровели. Скончались 90 человек.

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