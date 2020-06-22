Кабул, , 12:04 — REGNUM За минувшие сутки в Афганистане от COVID-19 скончались ещё 12 пациентов. Об этом 22 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого суммарное количество летальных исходов стране составляет 598.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране было выявлено 310 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 29 143.

Кроме этого, уточняется, что на настоящее время в Афганистане 8 841 пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа в Литве было выявлено три новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.