Симферополь, , 12:05 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 1474 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 22 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«Пять новых случаев за последние сутки подтверждено по итогам проведения 1474 исследований. Два случая — в Феодосии, в Симферополе двое обратились за медицинской помощью, при обследовании был поставлен диагноз внегоспитальная пневмония. И третий случай в Симферополе — тоже при лабораторном скрининге здоровых лиц. Больной госпитализирован», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Умер 21 пациент.

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