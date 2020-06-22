Симферополь, 22 июня 2020, 12:05 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 1474 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 22 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Умер 21 пациент.
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