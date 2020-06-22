Кемерово, , 12:01 — REGNUM Кузбасский государственный краеведческий музей расскажет о трудовом подвиге региона во время Великой Отечественной войны в рамках онлайн-проекта, сообщает министерство культуры и национальной политики региона.

Проект «Трудовой подвиг Кузбасса во имя Великой Победы» будет запущен 24 июня в 11:00 (время московское). Будет организована видеоконференция с предприятиями, эвакуированными на территорию региона в военные годы. Представители предприятий расскажут, как проходил выпуск продукции на нужды фронта в период эвакуации. Также будут организованы видеоэкскурсии по музеям предприятий.

На сайте музея будет размещена интерактивная карта Кузбасса, где отмечены эвакуированные предприятия.

Онлайн-трансляция пройдет на сайте Министерства культуры РФ, в социальных сетях и на YouTube — канале краеведческого музея.