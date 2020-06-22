Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM Китай окажет помощь больницам Бурятии в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, сюда поступит партия средств индивидуальной защиты для медиков.

В партию входит 20 тыс. одноразовых медицинских масок, 1 тыс. комплектов защитных костюмов, 5 тыс. респираторов. Начальник канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия КНР Фу Юнчунь в обращении к жителям Бурятии выразил сочувствие всем заразившимся в республике.

«Когда в Китае была борьба с коронавирусом, Президент Владимир Путин одним из первых выразил сочувствие председателю Си Цзиньпину, а также неоднократно открыто выражал поддержку Китаю. Правительство России отправляло спецрейсы, которыми в качестве помощи были доставлены товары медицинского назначения», — отметил он.

Партию СИЗов он назвал демонстрацией поддержки автономного района Бурятии в борьбе коронавирусом.

Читайте также:

Селенгинский аймак Монголии передал Бурятии 5 тысяч масок

Монгольские выпускники российских вузов подарили Бурятии 15 тысяч масок