Москва, , 12:26 — REGNUM В Северном административном округе столице демонтирована незаконная постройка. Об этом сообщается на официальной странице государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Объект располагался на улице 1-я Магистральная, владение 13, строение 7. На земельном участке было предусмотрено размещение только здания административно-складского назначения. Дополнительная складская постройка была возведена самовольно без разрешительной документации в нарушение норм и требований законодательства. На данный момент самострой демонтирован.

«Организация — нарушитель привлечена к административной ответственности, по факту нарушения был выписан штраф», — сказал начальник Госинспекции о недвижимости Владислав Овчинский.

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