Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве причалы готовы к началу пассажирской навигации, сообщил 22 июня вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Речная навигация открывается в Москве 23 июня.

По словам вице-мэра, москвичи любят в жаркие дни речные прогулки.

«В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт», — сказал Бирюков.

Он отметил, что все причалы были проверены, на них проведены необходимые работы. Также внимание уделено состоянию набережных.