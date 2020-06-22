Москва, 22 июня 2020, 12:00 — REGNUM В Москве причалы готовы к началу пассажирской навигации, сообщил 22 июня вице-мэр столицы Пётр Бирюков.
Речная навигация открывается в Москве 23 июня.
По словам вице-мэра, москвичи любят в жаркие дни речные прогулки.
«В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт», — сказал Бирюков.
Он отметил, что все причалы были проверены, на них проведены необходимые работы. Также внимание уделено состоянию набережных.