Саратов, 22 июня 2020, 12:04 — REGNUM В Саратовской области десятки промышленных предприятий выразили готовность принять участие в акции «Всероссийская минута молчания», сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики области.
Акцию, наравне со всей страной проведут 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени. Кроме того, сотрудники промпредприятий региона активно участвуют в другой акции — «Свеча памяти. Онлайн».
Утром 22 июня губернатор области Валерий Радаев возложил цветы к памятнику Воину-освободителю на Воскресенском кладбище.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День памяти и скорби 22 июня на территории Саратовской области в формате онлайн пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти».
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