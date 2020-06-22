Благовещенск, , 11:59 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе с момента начала пандемии составило 1399, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Наибольший суточный прирост выявленных носителей коронавируса показал Благовещенск — +26 человек. Значительный прирост также показала Тында — +14. В Свободном, в котором долгое время фиксировалось большое количество заражённых коронавирусом, за последние сутки выявили всего 2 случая.

У большинства заражённых коронавирусом в области болезнь протекает в форме пневмонии — 44,7%, ОРВИ — 36,7 и лишь у 18,5% — в бессимптомной форме.

Полностью излечились в Приамурье 454 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области руководители девяти загородных лагерей приняли решение не открывать смены этим летом из-за коронавируса.

С 22 июня в Магаданской области приступили к следующему этапу смягчения ограничительных мер. Кроме общепита, разрешены индивидуальные занятия спортом в закрытых помещениях, работа библиотек, музеев, контактных зоопарков.