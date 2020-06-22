Киров, , 11:59 — REGNUM Работу магазинов, имеющих отдельный вход и общую площадь торгового зала менее 800 кв. метров, разрешили в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно сообщению пресс-службы, кроме этого, отменены дежурные группы в детских садах и разрешена их работа в обычном режиме.

При этом, в пресс-службе отметили, что ряд ограничений из-за обстановки с распространением коронавирусной инфекции сохраняется. Так, людям, которым больше 65 лет, необходимо продолжить домашнюю изоляцию до особого распоряжения правительства региона.

Отдельной строкой в сообщении пресс-службы указывается, что до 30 июня включительно действует запрет на курение кальянов в учреждениях, оказывающих такие услуги.

Напомним, в Кировской области с начала пандемии коронавируса выявлено 2916 случаев заражения. Прирост за прошедшие сутки составил 47 зарегистрированных случаев.