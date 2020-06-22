Владимир, , 11:58 — REGNUM Во Владимирской области по со стоянию на 22 июня подтверждено 52 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Завесь период наблюдения 2247 пациентов выздоровели и были выписаны, в том числе за последние сутки — 41 человек. Наличие свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом в регионе составило 65,2%. В области было проведено 104 тыс. 725 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За 21 июня к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 11 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 34. На стационарном лечении находятся 29 пациентов с ОРВИ и 789 — с пневмонией.

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