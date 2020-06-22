Симферополь, , 12:00 — REGNUM В Крыму 12 госпитализированных с коронавирусом граждан находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 22 июня сообщили во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики.

«12 пациентов, госпитализированных с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, выписано с выздоровлением 403 человека», — уточнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. С начала пандемии в РК подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Умер 21 пациент.

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