Симферополь, 22 июня 2020, 12:00 — REGNUM В Крыму 12 госпитализированных с коронавирусом граждан находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 22 июня сообщили во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. С начала пандемии в РК подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Умер 21 пациент.
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