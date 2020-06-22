Киев, , 12:06 — REGNUM С 2013 года число тех, кто положительно оценивал пребывание Украины в составе СССР, снизилось с 47,6% до 34,7%, сказано в отчёте, опубликованном Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 июня на официальном сайте организации.

В то же время число тех, кто считает, будто пребывание Украины в составе СССР нанесло стране больше вреда, выросло с 17,9% до 27,9%.

Опрос проводился с 24 по 31 мая. Опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей на подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского касательно «вины» СССР за начало Второй Мировой войны негативно скажутся на отношениях между Россией и Украиной.

Читайте также: Путин оценил слова Зеленского о вине СССР в развязывании войны