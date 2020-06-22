Махачкала, , 11:58 — REGNUM Мобильный технопарк «Кванториум» начнет работать в Дагестане с сентября 2020 года для инновационного обучения школьников в сельской местности. Он приобретен в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Мобильный «Кванториум» — это передвижная автомобильная лаборатория, оснащенная оборудованием для обучения детей по программам инженерной направленности. Ожидается, что работа технопарка поспособствует организации инновационной проектной деятельности в школах республики, расположенных в селах и труднодоступных местностях.

«Кванториум» пользуется большой популярностью у наших школьников, но доступен он только для городских учащихся. С появлением мобильного технопарка мы сможем охватить инновационным обучением школьников и в сельской местности. Очень важно обеспечить равные возможности обучения для всех детей», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — министра образования и науки региона Уммупазиль Омаровой.

Приобретение мобильного технопарка стало возможным благодаря победе минобрнауки Дагестана в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на предоставление грантов в рамках нацпроекта «Образование». По словам Омаровой, к 2024 году планируется закупить еще три такие передвижные лаборатории.

Отмечается, что основной период деятельности мобильного технопарка приходится на учебный год. Во время летних каникул он будет участвовать в реализации инженерных и профильных смен в летних оздоровительно-образовательных лагерях. В настоящее время Малая академия наук Дагестана, которая будет руководить работой лаборатории, ведет набор специалистов научно-технической сферы в качестве штатных педагогов.