Владимир, , 11:49 — REGNUM Во Владимирской области 22 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 11 случаев выявлено во Владимире, девять — в Гусь-Хрустальном, по семь — в Вязниках и Собинке, пять — в Коврове, по три — в Муроме и Меленках и по два — в Александрове, Судогде и Суздале.

Всего в области зарегистрировано 3954 носителя вируса: 773 — во Владимире, 623 — в Гусь-Хрустальном, 485 — в Петушках, 355 — в Муроме, 325 — в Александрове, 277 — в Коврове, 222 — в Собинке, 164 — в Юрьеве-Польском, 137 — в Кольчугино, 112 — в Судогде, 121 — в Вязниках, 97 — в Киржаче, 77 — в Меленках, 67 — в Суздале, 52 — в Камешково, 28 — в Радужном, 26 — в Красной Горбатке, 13 — в Гороховце.

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