Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии сегодня, 22 июня в 12:15, как и по всей стране, почтят память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Также, прервется теле‑ и радиовещание, приостановят работу предприятия и организации, остановится общественный и личный автотранспорт. Организаторы призывают присоединиться к этой акции всех, кто чтит память предков и ценит тот подвиг, который позволил нам жить под мирным небом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 июня, в 12:15 мск на всей территории России будет объявлена минута молчания.

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