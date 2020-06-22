Симферополь, 22 июня 2020, 11:48 — REGNUM В Крыму у 127 граждан были подтверждены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию после их возвращения из-за границы либо из других регионов страны. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан.
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