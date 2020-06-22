Дамаск, , 11:48 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили на территории данной страны два нарушения перемирия. Об этом 22 июня говорится в информационном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня», — сообщается в бюллетене.

Также в нем уточняется, что оба факта нарушения перемирия были отмечены в сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали ни одного нарушения перемирия в Сирии.

При этом также сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил за последние 24 часа в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десять детей французских боевиков, которые содержались в лагерях, находящихся под контролем курдов в Сирии, были репатриированы во Францию в ночь с 21 на 22 июня 2020 года.