Москва, , 11:43 — REGNUM В День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в столице. Об этом 22 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Через два дня в Москве состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. По брусчатке Красной площади пройдут внуки и правнуки героев, одолевших фашистов. Священное дело защиты Родины — в надежных руках», — говорится в послании.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.