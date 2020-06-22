Калуга, , 12:34 — REGNUM 60 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 694 положительных тестов. 2 тыс. 684 человек находится на лечении, 2 тыс. 967 человек выздоровели, 43 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (722), в Обнинске (506), в Боровском районе (278), в Жуковском районе (181), в Малоярославецком районе (172) и в Дзержинском районе (129).

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